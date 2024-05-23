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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

طقس الامارات
طقس الامارات

 توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

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الرياح غربية شمالية 
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً شمالاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 00:44 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:05

بحر عمان 
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 20:57 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

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