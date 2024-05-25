فتوح أحمد: جماهير الزمالك تستحق الفرحة.. ومعجب بأداء مجلس الإدارة

أكد الفنان فتوح أحمد، أن جماهير نادي الزمالك تستحق الفرحة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية، مشيرًا أن معجب بأداء مجلس إدارة النادي.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب منح لاعبي الزمالك حقهم إعلاميا بعد الحصول على بطولة الكونفدرالية، ومجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب يبذل مجهود كبيرا سواء لأعضاء الجمعية العمومية أو مع الجماهير لإسعادهم".

وأضاف: "معجب للغاية بأداء مجلس إدارة نادي الزمالك وتعامله بشكل جيد مع الملفات الشائكة، وتعيين متحدث رسمي أمر رائع".

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخه.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري.