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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم صلاح يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تتويج الفارس الأبيض بالكونفدرالية جاء عن جدارة واستحقاق بعد مجهود الجميع داخل النادي.

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ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري وكان الفريق الأبيض قد تعادل مع فيوتشر ليواصل نزيف النقاط في المسابقة المحلية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت متوقع التعادل مع فيوتشر بعد الفوز بالكونفدرالية وبالطبع كنت أتمنى تحقيق الفوز ولكن يجب تصحيح الوضع في بطولة الدوري بداية من مباراة الاتحاد السكندري لتحسين النتائج".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك تصحيح المسار سريعا في بطولة الدوري من أجل تعديل وضع الفريق في جدول الترتيب، وجماهير القلعة البيضاء من حقها الفرحة بالكونفدرالية".

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