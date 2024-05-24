السبت 25 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفركوزن يسيطر على التشكيل المثالي للدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطر فريق باير ليفركوزن الألماني على التشكيل المثالي لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

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ونجح فريق أتالانتا الإيطالي في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي، على حساب ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء باستاد أفيفا بأيرلندا.

التشكيل المثالي للدوري الأوروبي

حراسة المرمى: مايل سفيلار (روما)

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني (روما)، جوناثان تاه (ليفركوزن)، بيرات جيمسيتي (أتالانتا).

خط الوسط: جيريمي فريمبونج (ليفركوزن)، تيون كوبمينيرز (أتالانتا)، جرانيت تشاكا (ليفركوزن)، ماتيو روجيري (أتالانتا).

خط الهجوم: فلوريان فيرتز (ليفركوزن)، بيير إيمريك أوباميانج (مارسيليا)، أديمولا لوكمان (أتالانتا).

يذكر أن فريق أتالانتا أصبح أول فريق إيطالي، ينجح في حصد لقب الدوري الأوروبي، خلال القرن الحالي الـ 21، وذلك منذ تتويج بارما باللقب في موسم 1998 – 1999.

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