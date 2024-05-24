رئيس شركة إنبى يشيد بجهود النادى الرياضية

حرص المهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والعضو المنتدب على دعم النادي البترولي كأحد الكيانات الكبيرة التابعة لشركة إنبى، زار سيادته مساء اليوم الخميس مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

كان فى إستقباله أيمن الشريعي، رئيس النادى والمحاسب/ عبدربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس/ محمد السيد عضو مجلس الإدارة محمد رفاعى المدير التنفيذى للنادى والكابتن/ محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول والكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين.

وخلال الزيارة حرص المهندس وائل لطفي على توجيه خالص شكره وتقديره لمجلس إدارة النادى على النتائج الطيبة التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة الدورى الممتاز، بالإضافة لنشاط تنس الطاوله وما حققه من بطولات أفريقية وعربية، مؤكداً على ثقته الكاملة لإستكمال المسيرة بالشكل الأمثل، مضيفاً بأن إدارة الشركة لن تتدخر جهداً لدعم الفريق وجميع أنشطة النادي، إيمانا منها بأهمية دور النادى الرياضى والثقافي والاجتماعي فى الدعم المعنوى لجميع العاملين بشركة إنــبي.

وقد استعرض الأستاذ أيمن الشريعى رئيس النادى خلال الزيارة، السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة النادي والتي تتمثل في الإعتماد الكلى على أبناء النادى لقيادة الفريق الأول، مع الإعتماد بشكل كامل على اللاعبين من قطاع الناشئين، وهو ما تحقق بتصعيد عدد كبير للفريق الأول خلال الموسم الحالى.

كما أشاد الشريعي بدعم رئيس الشركة لمجلس إدارته و الفريق الأول مؤكدًا أن الجميع تعهد علي تحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الجارى، مشدداً على ثقته الكبيرة بالجهاز الفنى بقيادة كابتن سيد ياسين وجهازه المعاون واللاعبين.