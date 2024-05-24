دراسة: القهوة تساعد على تقليل الشهية وإنقاص الوزن

هل شرب القهوة يساعدك على إنقاص الوزن؟ هناك نظريات مختلفة حول هذه المسألة، حيث أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من كلية فاينبرج للطب بجامعة نورث وسترن أن الكافيين يمكن أن يؤثر بالفعل على وزن الشخص.

وفقا لمؤلفي المشروع، تحدث ممثلو العلوم مرارا وتكرارا عن قدرة القهوة على إنقاص الوزن، وكذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ومع ذلك، لم يكن هناك أي تفسير لهذه العملية، وطرح الباحثون نسخة مفادها أن الكافيين يتفاعل بطريقة معينة مع endocannabinoids - وهي جزيئات في جسم الإنسان تمارس تأثيراتها من خلال الارتباط بمستقبلات معينة.

أخبر علماء الأحياء MedicForum أن endocannabinoids هي مشتقات من الدهون مثل حمض الأراكيدونيك، وتساعد هذه المواد الكيميائية في تنظيم الألم والمزاج والشهية والذاكرة والتكاثر، لكن التأثيرات التي تسببها لم تبدأ دراستها إلا مؤخرًا.

وقام العلماء بتحليل ديناميكيات أكثر من 800 مستقلب في الدم لأشخاص، على سبيل التجربة، لم يشربوا القهوة في البداية، ثم شربوا 4-8 أكواب في اليوم، واتضح أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يقلل من مستوى المستقلبات المرتبطة بنظام endocannabinoid في الجسم.

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا النظام يؤثر على سلوك الأكل، ومن المفترض على نطاق واسع أن القهوة يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي للدهون وينظم مستويات الجلوكوز، وبالتالي يؤثر على وزن الشخص.

وقالوا إن النتائج التي توصلنا إليها والتي تربط القهوة بالكانابينويدات الداخلية تشير إلى تفسيرات بديلة تستحق المزيد من الدراسة.

ما لا تعرفه عن مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز)، والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.