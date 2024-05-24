فضائل الليالي العشر من ذو الحجة على مائدة البرلمان والتعليم المدني

نظمت إدارة البرلمان و التعليم المدني بالمديرية ندوة بعنوان "روحانيات وفضائل الليالي العشر من ذو الحجة " بمركز شباب شهداء العبور التابع لفرع حي ثان وأدار الندوة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوى والإعلام الديني بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

أوضح فضيلة الشيخ فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها ويستحب فيها الإجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة .

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف كابتن خالد حسين عوض الله مدير إدارة البرلمان و التعليم المدني.

وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وقال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة 203).

كما ان الذكر والدعاء من أفضل الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة، وقد ورد في هذه العشرة العديد من الأذكار المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد أمرنا بالإكثار منها، قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.