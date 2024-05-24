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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ينتظر جمهور كرة القدم العالمية موقعة قوية ومثيرة تجمع ريال مدريد ببوروسيا دورتموند، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ونجح بوروسيا دورتموند في الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما فاز الملكي على بايرن ميونخ الألماني الفوز بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين.


موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند وريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة من 1 يونيو المقبل، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تُذاع مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعددًا من القنوات العالمية.

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