أمريكا: بايدن رحب بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام الرئيس السيسى بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبا عاجل.

وأضاف أن بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات، مشيرا إلى أن الرئيسين السيسى وبايدن تشاورا بشأن مبادرات جديدة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأعرب بايدن عن التزامه بدعم مساعي إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل، لافتا إلى أن بايدن وجه الشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في استمرار تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن حول الأوضاع في غزة





وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك السياق، بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يرد على قرار العدل الدولية بوقف الهجمات في رفح





وفي إطار آخر، أصدرت إسرائيل بيانا مشتركا لرئيس هيئة الأمن القومي وللمتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على مدينة رفح.



وفي السطور التالية ملخص تصريحات المجلس:

1. إن الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية" هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز.

2. جراء الهجمة الإرهابية المروعة التي شُنَّت على المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023, خرجت إسرائيل إلى حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والافراج عن مخطوفينا. إسرائيل تقوم بذلك وفقا لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها, مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني.

3. إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين, كليا أو جزئيا.

4. إسرائيل ستواصل بذل جهود من شأنها السماح بإدخال معونات إنسانية إلى قطاع غزة والعمل, بموجب القانون, من أجل تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة, قدر الإمكان.

5. إسرائيل ستواصل الحفاظ على معبر رفح مفتوحا وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه.