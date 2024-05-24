"الشباب والرياضة" تُقيم حفل ختام مهرجان إبداع 12 بمسرح جامعة القاهرة

تحت رعاية رئيس الجمهورية ...

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة حفل ختام مهرجان إبداع - الموسم الثاني عشر 2024 لطلاب الجامعات، والذي تم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم بث الحفل مباشرة علي قناة الحياة، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو الجاري.

يحضر الختام الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة ، و العديد من رؤساء الجامعات والاكاديميات والمعاهد العليا ، والإعلامية منى الشاذلي - سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات ، و تشارك بالحفل الفنانة هلا رشدي بفقرة غنائية.

كما سيتم تكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية ( المايسترو نادر عباسي - الفنانة سهير المرشدي - النجم محمود حميدة - الفنان عبد الرحيم كمال - الفنان أحمد أمين - الفنان عمرو عبد الجليل - الفنان سامي مغاوري - الفنان محمد دياب ) وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

فيما يتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان وسيتم تكريم الفائزين من مختلف مجالات المهرجان في نهاية الحفل.





