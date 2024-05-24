انبي يقلب الطاولة على سيراميكا كليوباترا ويفوز بثلاثية في الدوري الممتاز

فاز فريق الكرة الاول بنادي انبي على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 3 ـ 2 في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في مرمى فريق إنبي، عن طريق جون إيبوكا مهاجم الفريق، قبل أن يعود اللاعب ذاته، ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 69، قلص فريق إنبي الفارق عن طريق أحمد إبراهيم، قبل أن يتعادل أحمد اوفا للفريق البترولي في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 74.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، خطف فريق إنبي فوزا قاتلا بالهدف الثالث في مرمى فريق سيرايميكا كليوباترا، عن طريق أحمد صبيحة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركزالرابع، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إذ لعب الفريق 24 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 مباريات.

بينما تجمد رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ لعب الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 9 مبارياتـ وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 7 مباريات.