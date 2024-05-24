انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. تقدم الاخير بهدفين في الشوط الاول
انتهت احداث الشوط الاول بين انبي وسيراميكا كليوباترا بتقدم الاخير بهدفين دون رد، باستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
احرز هدفي سيراميكا اللاعب جون أيبوكا في الدقيقتين 5 ،و الـ 47 من أحداث الشوط الأول من المباراة.
تشكيل سيراميكا كليوباترا..
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
تشكيل إنبي ..
حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.
خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.
خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.
خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا .
ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.