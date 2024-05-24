122 لجنة تستقبل طالب امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

تشهد 122 لجنة عامة على مستوى محافظة كفر الشيخ، تجهيزات وأعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال 33ألف و40 طالب وطالبة، لأداء أول امتحانات الدبلومات الفنية، غداً السبت، إضافة استقبال 26 استراحة، ب 13 إدارة تعليمية، للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، اليوم الجمعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سب الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربة والتعليم بكفر الشيخ.

أكد"محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد إمتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2023 / 2024 بكافة نوعياتها ( الصناعى، التجاري، الفندقى، الزراعي ) والمقرر انعقادها إعتباراً من صباح غدا السبت، الموافق 25مايو، الجاري والمقرر انتهاؤها 6 يونيو المقبل.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن 33040 طالب وطالبة يؤدون غدا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ب 122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 8915 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و 19949 طالب وطالبة بالتعليم التجاري، و 480 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي، و 3696 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.



وأشار "وكيل الوزارة" أن المديرية قامت بتجهيز كافة اللجان الفرعية وتزويدها بكافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية كما قامت أيضا بتجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً ، بما يليق بالمعلم وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.



ووجه "وكيل الوزارة" بضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولا بأول مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



مشيرا أن وزارة التربية والتعليم ، وجهت بالعديد من التحذيرات لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشدداً على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.