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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي سعيد بأنباء اقتراب هانز فليك من تدريب برشلونة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب المدرب هانز فليك من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة بشكل رسمي رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول عن منصبه بنهاية الموسم الكروي الحالي.

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حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة

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تعليق إنريكي على إقالة تشافي من تدريب برشلونة

وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أكد فيه عدم استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه رغم قرار تمديد عقده قبل عدة أسابيع.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن روبرت ليفاندوفسكي تدرب خلال مسيرته على يد 14 مدرب، إلا أن هانز فليك هو المدرب الذي شهد أفضل فترات تألق ليفا حيث يملك معه أعلى معدل تسجيل للأهداف.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المهاجم البولندي الدولي نجح في 71 مباراة تحت قيادة هانز فليك بتسجيل 83 هدفًا بمعدل 1.10 هدف بالمباراة الواحدة وهو أعلى معدل بتاريخ مهاجم برشلونة الحالي.

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