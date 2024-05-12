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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

سادت حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله عن فريقه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكان ليفاندوفسكي، قد انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي 2022.

وكشف بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعب البولندي في تصريحات صحفية حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، حيث قال: "بالتأكيد ما يقال عن رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة مجرد هراء وأخبار كاذبة تمامًا".

وتابع: "ليفا سيبقى في برشلونة بنسبة 100% بالموسم المقبل".

ومن المقرر أن يتقاضى ليفاندوفسكي في الموسم المقبل مع العملاق الكتالوني راتبًا سنويًا قيمته 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن المهاجم البولندي لديه في عقده مع برشلونة إمكانية تمديده لموسم رابع، وذلك في حالة مشاركته في45 دقيقة في 55% من مباريات الموسم المقبل.

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