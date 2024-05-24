جيش الاحتلال يعلن استهدافه مبنيين عسكريين لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال استهدافه مبنيين عسكريين لحزب الله في مارون الراس وميس الجبل جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، رد جيش الاحتلال على قرارات العدل الدولية بغارات إسرائيلية غير مسبوقة على مختلف مناطق رفح خاصة وسط المدينة.

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه: "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن: "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن: "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

افيخاي: انتشال جثامين 3 رهائن اختطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر





وفي إطار آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام انتشلا جثامين المختطفين حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم وأوريون هرناندز، الليلة الماضية من خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام.

وأضاف افيخاي عبر حسابه: بناءً على المعلومات الاستخباراتية عالية المصداقية المتوفرة لدينا، يتبيّن أن المختطفين قُتلوا خلال هجوم الـ 7 من أكتوبر الإرهابي الدموي حيث تم اختطافهم من منعطف مفلسيم إلى غزة على يد حماس.

وقال افيخاي: تم انتشال جثامين المختطفين الليلة الماضية من خلال عملية ليلية قامت بها قوات جيش الدفاع نحت قيادة الفرقة 98 بتعاون مع الوحدة 504 ووحدة يهالوم الهندسية، ومقاتلو وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، وأخرى لجهاز الأمن العام في حي جباليا، اعتمادًا على معلومات استخباراتية دقيقة وردت وتم تحليلها على مدار الأيام الأخيرة لدى مقر الأسرى والمفقودين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وفي بداية العملية دار قتال شرس في المنطقة.

وتابع: بعد عملية التحقق من الهوية التي أجرتها جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو جيش الدفاع اليوم عائلاتهم بالأمر، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يشاركان العائلات حزنها وسط هذه الأوقات الصعبة.