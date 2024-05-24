نازح في غزة يبني خيمته بمخلفات صواريخ إسرائيلية دمرت منزله.. فيديو

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية تقرير مصور لها، اليوم الجمعة، لنازح في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يستخدم فكرة غير مسبوقة لبناء خيمته.

وبحسب الوكالة استعمل أحمد مقداد البالغ من العمر 28 عاماً بقايا الأسلحة الإسرائيلية التي دمرت منزله لبناء خيمة لعائلته.

وأوضح مقداد: "اضطررت إلى العثور على قطعة أرض فارغة ونصب خيمة، وحينها خطرت لي فكرة استغلال فلول العدو"، منوهًا إلى أنه نزح 4 مرات ثم عاد إلى منطقته التي “يرتاح فيها نفسيًا” حسب قوله.

يوضح مقداد، “لا أملك المال لشراء الخشب والمواسير وأشياء من هذا القبيل لذلك ساعدني ذلك حقًا في توفير المال”، مشيرًا إلى أنه لم يلتفت للمخاطرة في جمع المقذوفات لأنه أراد بناء خيمته بأي طريقة.

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وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من قرار محكمة العدل الدولية، والذي أمرت خلاله إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في المدينة.

واستهدف القصف شوارع ومنازل المواطنين وسط مخيم الشابورة في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.