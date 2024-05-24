الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نازح في غزة يبني خيمته بمخلفات صواريخ إسرائيلية دمرت منزله.. فيديو

بنى أحمد مقداد خيمته
بنى أحمد مقداد خيمته بمخلفات الصواريخ

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية تقرير مصور لها، اليوم الجمعة، لنازح في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يستخدم فكرة غير مسبوقة لبناء خيمته.

وبحسب الوكالة استعمل أحمد مقداد البالغ من العمر 28 عاماً بقايا الأسلحة الإسرائيلية التي دمرت منزله لبناء خيمة لعائلته. 

txt

جنوب إفريقيا: حكم محكمة العدل الدولية غير مسبوق

وأوضح مقداد: "اضطررت إلى العثور على قطعة أرض فارغة ونصب خيمة، وحينها خطرت لي فكرة استغلال فلول العدو"، منوهًا إلى أنه نزح 4 مرات ثم عاد إلى منطقته التي “يرتاح فيها نفسيًا” حسب قوله.

يوضح مقداد، “لا أملك المال لشراء الخشب والمواسير وأشياء من هذا القبيل لذلك ساعدني ذلك حقًا في توفير المال”، مشيرًا إلى أنه لم يلتفت للمخاطرة في جمع المقذوفات لأنه أراد بناء خيمته بأي طريقة.

شاهد الفيديو..

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من قرار محكمة العدل الدولية، والذي أمرت خلاله إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في المدينة.

واستهدف القصف شوارع ومنازل المواطنين وسط مخيم الشابورة في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح.

 

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

مواد متعلقة

العدل الدولية: سنصدر حكمًا من الناحية النظرية بشأن غزة وليس قرارًا سياسيًا

المرصد الأورومتوسطى: 85% من غزة دمرت و13 ألف فلسطيني تحت الأنقاض (فيديو)

باحثة: لا بوادر لوقف حرب غزة وقد تستمر 6 أشهر (فيديو)

قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة

جيش الاحتلال: مقتل 634 ضابطًا وجنديًا وإصابة 555 منذ بداية حرب غزة

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل العمل من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة
الجريدة الورقية