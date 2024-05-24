حجزت نيابة الجيزة، فتاة عشرينية متهمة بالشروع في قتل والدتها طعنا وخنقا في بولاق الدكرور علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضها على الطب الشرعي.

فتاة تشرع في قتل والدتها في بولاق الدكرور |فما القصه ؟

وكان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الخامس، بها آثار طعن وخنق، وادعاء تعد آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأن نجلتها فتاة عشرينية تعاني من مرض نفسي وراء إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إ خلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

قررت نيابة الشيخ زايد، اليوم إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة 2000 جنية.

كانت أجهزة الأمن ، قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.