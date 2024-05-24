طريقة عمل الكانتون بصدور الدجاج

تحرص أغلب الأمهات على تحضير العديد من الأصناف الجديدة والمقتبسه من المطابخ العالمية لأفراد أسرتها حتى تضيف لهم روحًا من الأختلاف والتنوع بين الوجبات.

ويشتهر المطبخ الصيني بالاكلات الشهية والمتنوعة وتعد وجبة الكانتون من أشهر الوجبات المحببة لدى الكبار والصغار.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الكانتون بصدور الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير الصوص :

الكاتشاب : 4 ملاعق كبيرة

الصويا صوص : 4 ملاعق كبيرة

ماء فاتر : كوب

النشاء : ملعقة كبيرة (ممزوج في كوب من الماء)

سكر : ملعقة صغيرة

الخل : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي ومقطع قطع متوسط الحجم)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الفلفل الحلو : 5 حبات (أخضر وأصفر وأحمر / مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بهار دجاج : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- دقيق : نصف كوب

- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير

انقعي قطع الدجاج المقطعة بعصير الليمون، والملح، لفترة من الوقت لضمان نظافة الدجاج، ثم اغسليه بالماء جيداً.

في وعاء ضعي الدقيق، وبهارات الدجاج، والملح، والفلفل، والبابريكا، والزنجبيل، وقلبي حتى تتداخل المكونات.

غمسي قطع الدجاج في خليط الدقيق حتى تتغطى بالكامل.

سخني الزيت في مقلاة على نار عالية، واقلي قطع الدجاج لحوالي 3 دقائق، ثم خففي النار واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.

سخني القليل من الزيت في مقلاة عميقة، وضعي الجزر، والفلفل الحلو، والبصل، وقلبي المكونات لحوالي 5 دقائق، ثم أضيفي الدجاج وقلبي.

ضعي مكونات الصوص في نفس المقلاة واسكبي كوب الماء الفاتر، ثم أضيفي مزيج النشا وقلبي حتى يسخن القوام.

اسكبي دجاج كانتون في طبق التقديم وقدميه ساخناً.