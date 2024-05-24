منتخب التايكوندو يغادر لتركيا للمشاركة في بطولة الالعاب الأوروبية المفتوحة G1

غادر فجر اليوم القاهرة بعثة المنتخب المصرى الاولمبي للتايكوندو متوجها الى مدينة انقرة عاصمة تركيا للمشاركة فى بطولة الالعاب الأوروبية المفتوحة G1 فى الفترة من ٢4 حتى 26 مايو الجاري وذلك طبقاً لخطة الاعداد التي تم تجهيزها من المهندس محمد عجيزه عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد وبعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى وذلك لتحسين التصنيف الاولمبي للاعبي المنتخب وتحصيل النقاط الي جانب الاحتكاك القوي مع افضل لاعبي العالم بالبطولة وذلك في اطار الاستعداد للمشاركة بدورة الألعاب الاولمبية باريس ٢٠٢٤.

ويمثل المنتخب المصري الأولمبي للتايكوندو بالبطولة اللاعب أحمد وائل نصار وزن تحت ٦٨ك واللاعب سيف عيسي وزن تحت ٨٠ك واللاعبة آية شحاته وزن تحت ٦٧ك لاعبي مصر المؤهلين للدورة الاولمبية باريس ٢٠٢٤ بالاضافة الى جهاز فنى مكون من الخبير الاجنبي بيچان موغانلو المدير الفنى للمنتخب بالاضافة الي الكابتن أسامه سيد المدرب العام والدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب

ويرأس البعثة المهندس محمد عجيزه عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الفنية المشرف على المنتخب الاول والاولمبي للتايكوندو.