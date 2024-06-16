"أخذته لحم ورمته عظم".. إسرائيل تخذل عائلة القتيل وسيم محمود في جنازته

أثار إعلان إسرائيل مقتل ضابط عربي ضمن الثماني جنود الذين قتلوا في رفح إثر انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم حيرة ونفور رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتعبير عن المثل المصري المعروف “أخذه لحم ورماه عظم” لم يحضر ممثل عن الحكومة الإسرائيلية جنازة الضابط العربي الذي كشف بأن اسمه “وسيم محمود” ويبلغ من العمر 23 عامًا، ليأتي ما تم التحذير منه من قبل رواد شبكات التواصل وهو أن إسرائيل لا تهتم إلا بمصلحتها فقط وتدير حرب دينية يهودية بحتة.

وأثار غياب ممثل عن الحكومة الإسرائيلية جنازة “وسيم محمود” التساؤلات في ظل إرسالها لممثلين عن القتلى، ويأتي رغم استغلال الاحتلال للواقعة وتكثيف النشر عنها لإظهار الدولة وكأن بها تعددية تحارب من أجل الهوية وليست ترتكز على دولة يهودية عنصرية.

وأعلنت فضائية الجزيرة نقلًا عن صحيفة “معاريف” بأن الطائفة الدرزية غاضبة لعدم حضور ممثل عن الحكومة الإسرائيلية جنازة النقيب الذي قتل في ناقلة الجند برفح.

وكشفت قوات الاحتلال معلومات عن ضابط عربي يدعى النقيب وسيم محمود، الذي قتل في رفح مع 7 جنود إسرائيليين آخرين بعد تفجير المدرعة التي كانت تقلهم.

وأكدت الجيش في بيان أن الضابط العربي الدرزي، وسيم محمود، كان يبلغ من العمر 23 عاما وولد في قرية "بيت جن" الدرزية.

وأشار البيان إلى أن وسيم كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية قبل وفاته.

وصرح عم الضابط الذي قتل بأن ابن أخيه عاد للمشاركة في القتال في قطاع غزة بعد إصابته في بداية الحرب مع حركة حماس، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشار إلى أن وسيم تعرض لإصابة بشظية في ذراعه في بداية الحرب، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية، لكنه قرر تأجيلها حتى انتهاء الحرب.



