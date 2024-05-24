جيش الاحتلال: مقتل 634 ضابطا وجنديا وإصابة 555 منذ بداية حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 634 ضابطا وجنديا وإصابة 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وكشف جيش الاحتلال عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

عدد شهداء غزة

مع صباح اليوم 231 على العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد وأُصيب عشرات المواطنين،غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف الاحتلال الصهيوني المكثف والمتواصل على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي برا وبحرا وجوا، مع تفاقم الوضع الإنساني، وتردى الأوضاع الصحية، إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب.