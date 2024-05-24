في المشمش.. حكاية 600 فدان من اللؤلؤ الأصفر بقرية العمار بالقليوبية| فيديو

تواصلت أعمال حصاد محصول المشمش في قرية العمار بمركز طوخ في محافظة القليوبية، في أجواء من الفرحة بتلك القرية المشهورة بإنتاج محصول مميز ومعروف عالمياً، وتعد قرية العمار من القرى المعروفة بكثافة أشجارها من المشمش.



أعرب وليد بدوى مزارع أحد مزارعى وتجار المشمش، عن ارتياحه لمحصول هذا العام من حيث الكميات والجودة، بالإضافة إلى خلوه من الإصابات.



وأوضح طريقة حصاد المشمش، بإستخدام السلالام الخشبية والتى يصل طولها إلى 10 إمتار أحيانا والتي توضع على الأشجار.

وبالنسبة للنوع المزروع في العمار قال وليد بدوى أنه يتميز بنسبة سكر متوسطة وحجم متوسط، ويمكن شراؤه من الأسواق بأسعار مناسبة.



وأضاف محمد ناجى، أن قرية العمار تعتبر واحدة من أشهر القرى في الجمهورية في زراعة المشمش منذ آلاف السنين، على مساحات واسعة تصل إلى 600 فدان و أن حصاد المحصول يرتبط منذ زمن بعيد بالمناسبات السعيدة في القرية، مثل حفلات الزواج وبناء المنازل، وكان يعتبر صك عملة في القرية القديمة، حيث كان يتم تبادل المحصول بين أهل القرية لتلبية احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية والمنتجات.

واشار إلى إن نسبة النحاس في باطن التربة بقرية العمار تعادل أربعة أضعاف النسبة المتواجدة في العديد من المناطق الأخرى حول الجمهورية، مما يساعد في زراعة المشمش بأحجام مختلفة.



وأكد أن المحصول الجديد مبشر ومتوفر بكميات كبيرة، وأن سعره مناسب للفلاحين وميسر للغاية. بعد تجاوزه تجاوز الأزمات التي تعرض لها المحصول في السنوات السابقة بسبب التقلبات الجوية، حيث كان الطقس مناسبًا وساهم في زيادة الإنتاجية.



واضاف رجب محمود، أن مساحة زراعة المشمش في قرية العمار تصل إلى 500 فدان، وأن المشمش يعتبر واحدا من الفواكه الصيفية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وتستخدم في صناعة العصائر والمربيات.

وتشتهر القليوبية، وخاصة قرية العمار، بإنتاج المشمش، وأن موسم حصاد المشمش هو موسم بشائر الخير للأهالي حيث يكون المحصول بشرة للأهالي ومصدر الفرحة والاحتفالات بالزواج وغيرها من المناسبات المختلفة المرتبطة بمكاسب المحصول الذين ينتظرون من العام للعام لمدة شهر واحد في السنه قائلا «ان مقولة في المشمش ترتبط هنا بالفرحة وإدخال السعادة وقيام المزارعين بتزويج أبناءهم وإدخال الفرحة على اهاليهم وليس كما هو مشاع أن في المشمش هو أمر لن يحدث هنا الأمر مختلف عن اى ترويج مخالف

من جانبه قال رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحصول الجديد مبشر ومتوافر بكميات كبيره وسعره ملاثم جدا للفلاح ووفير للغاية وتخطي أزمات الأعوام الماضية والتي تأثر فيها بالتقلبات الجوية حيث كان طقس هذا العام ملائم وساهم في وفرة في الإنتاج، ليكون موسم العام الجاري موسم خير للجميع .

500 فدان محصول المشمش بقرية العمار

وأضاف أن مساحة المشمش في قرية العمار تصل إلي 500 فدان وأن المشمش من الفواكة الصيفية ويمتاز بقيمته الغذائية العالية وهو مصدر لعدد من الصناعات الغذائية في العصائر والمربي وتشتهر به القليوبية خاصة قرية العمار و أنه جري إدخال نظم الزراعات الحديثة علي المحصول. الذي يعمل فيه 90% من أهالي القرية واستخدام سلالات جديدة عالية الجودة ووفيرة الإنتاج وتوفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة لضمان المكافحة السليمة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الدولة لاتدخر جهدا في سبيل تقديم الاستشارات أو إقامة ندوات توعوية والدفع بمجموعة من أساتذة كلية الزراعة لمعاينة مزارع المشمش والتي تبلغ أكثر من مايقرب من 500 فدان بالإضافة لإجراء المتابعات اللازمة للتغلب على العوامل والظروف الجوية للوصول إلى إنتاجية عالية ومحفزة للمزارعين.

المشمش

مشمش العمار

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