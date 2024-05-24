حريق ضخم ينهي حياة شقيقين ويصيب والدهما في كفر شكر

شهدت منطقة أسنيت في كفر شكر بمحافظة القليوبية، مأساة حريق هائل شبّ في عقار مكون من 4 طوابق، أسفر عن مصرع شقيقن وإصابة والدهما.

اندلع الحريق فجأة في أحد العقارات بمنطقة أسنيت، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، على الفور توجت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ.

وتعامل رجال الإطفاء مع وجرى السيطرة عليه بصعوبة نظرًا لارتفاع الطوابق وكثافة الدخان.

ضحايا حريق كفر شكر

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين في مكان الحادث، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي.

كما أصيب شخص آخر في الحريق، وتم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.

السيطرة على الحريق المروع

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وملابسات وقوعه.

خلّف الحريق خسائر مادية كبيرة في العقار، بالإضافة إلى الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، أمام مقر أحد البنوك، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتم السيطرة علي حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلي الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.