الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏



من المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.

ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.‏

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآت ضخمة

أشعل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حماس لاعبي فريقه قبل المباراة بجلسة تحفيزية تحدث خلالها حول ضرورة إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي الحفاظ على لقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

ووعدت إدارة الأهلي بصرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق حال التتويج باللقب خاصة أن الفريق الأحمر سيحصل على عوائد مميزة من التتويج.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.

وشهدت قائمة الأهلي غياب علي معلول للإصابة في وتر أكليس، والثلاثي حمزة علاء وكريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية، كما يغيب عمرو السولية محمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية، وعمر كمال عبد الواحد والزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية.