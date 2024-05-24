مكافآت ضخمة تحفز نجوم الأهلي للاحتفاظ باللقب الأفريقي

أشعل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حماس لاعبي فريقه قبل المباراة بجلسة تحفيزية تحدث خلالها حول ضرورة إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي الحفاظ على لقبه القاري للموسم الثاني على التوالي.

ووعدت إدارة الأهلي بصرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق حال التتويج باللقب خاصة أن الفريق الأحمر سيحصل على عوائد مميزة من التتويج.

وتعهد لاعبو الأهلي بالفوز على الترجي خلال التصريحات الإعلامية السابقة للمباراة ، حيث قال محمود عبد المنعم (كهربا) : "جاهزون لمباراة الترجي التونسي، وهناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة".

ووجه كهربا رسالة خاصة إلى جماهير فريقه وطالبهم بالدعم والمساندة فقط طوال 90 دقيقة دون الالتفات إلى أي أمور أخرى، مشددًا على أن الجميع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأبدى كهربا حزنه على إصابة زميله التونسي علي معلول، قائلًا: "معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها إليه".

وقال مروان عطية لاعب الوسط، إن المباراة صعبة والتعادل السلبي في الذهاب الأسبوع الماضي في تونس يتطلب ضرورة مضاعفة الجهد في مباراة العودة للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف عطية: "الجميع متحمس لمباراة الغد، والأهلي على قلب رجل واحد وأي لاعب يشارك سيجد الدعم والمؤازرة من زملائه، والكل يعلم أن الإصرار والروح العالية هما مفتاح التتويج باللقب الغالي.

وتابع: " جميع لاعبي الأهلي ينتظرون بشغف مؤازرة الجماهير بكثافة في مدرجات استاد القاهرة. جماهير الأهلي لها دور كبير في مباراة السبت مثلما حدث في جميع البطولات التي توج بها الأهلي من قبل".

وشدد كريم فؤاد، لاعب الوسط، على حالة التركيز الشديدة لدى اللاعبين قائلاً "الفريق يستعد بقوة لمباراة الإياب، والجميع ملتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات ويبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي للعام الثاني على التوالي".