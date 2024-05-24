حضري السمك الفيليه بالكاري وتمتعي بجسم صحي

السمك الفيليه بالكاري من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوصفة سريعة وصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها الخطوات.





طريقة عمل السمك الفيليه بالكاري

المقادير

- السمك الفيليه : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- الكركم : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- حليب جوز الهند : كوب

- الزنجبيل : 1 حبة (طازج ومفروم ناعم)

- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير

تبلي شرائح السمك الفيليه بالدقيق بالملح والكمون.

سخني الزيت في مقلاة، واقلي شرائح السمك حتى تنضج تماماً وصفيها جيداً.

في مقلاة عميقة، سخني الزيت، وأضيفي البصل والثوم وقلبي جيداً، ثم أضيفي الزنجبيل المفروم، والفلفل الحار مع التقليب حتى يتحول البصل للون الذهبي.

نكهي بالكاري وبباقي البهارات وحركي جيداً.

صُبي حليب جوز الهند واتركي المكونات حتى يثقل القوام قليلاً.

اتركي المقلاة على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس المقادير وتتسبك.

أضيفي شرائح السمك في صوص الكاري، واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق.

قدمي السمك ساخناً وزينيه بالبقدونس المفروم قبل التقديم.





فوائد تناول السمك

يقلل سمك الفيليه نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يؤدي لحماية القلب من الأمراض والجلطات.

يعمل على زيادة القدرة العقلية على الاستيعاب والتركيز، وجعل الأشخاص الذين يتناولوه باستمرار أكثر ذكائًا وتركيزًا، وذوي مهارات عقلية مبهرة، كما يحمي الذهن من مرض الزهايمر الذي يحدث عند التقدم بالعمر، والسبب في ذلك احتواء سمك الفيليه على الفسفور.

حماية العظام من الهشاشة والالتهابات، وذلك بسبب توافر الكالسيوم بين قيمه الغذائية، لذلك تُنصح الأم بالإكثار من تحضير سمك الفيليه لأطفالها لكي تُبنى عظامهم بشكلٍ سليم وصحيح، بعيد عن التقوّسات في الساقين أو ليونة العظم.

تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ فهو يحتوي على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.

يُحافظ على الدماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السن.

زيادة نمو الجنين وحمايته من الأمراض الدماغية أو التي تُصيب الحبل الشوكي، لذلك يجب على المرأة الحامل الإكثار من تناول الأسماك بشكلٍ عام، والفيليه بشكل خاص.