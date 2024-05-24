إصابة عاملين سقطا من أعلى سطح مخزن بسوهاج الجديدة

أصيب عاملين يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطهما من أعلى سطح مخزن تحت الإنشاء أثناء قيامهما بصب السقف وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بسقوط شخصين من أعلى سطح مخزن تحت الإنشاء بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أثناء قيام كلاً من :- "محمد . ع . ر . ع" 28 سنة عامل بناء يقيم دائرة مركز المنشاه و"خالد . م . م . ا" 35 سنة عامل بناء يقيم بذات العنوان بصب سقف الطابق الأول لمخزن تحت الإنشاء ملك "عربي . ج . ص . خ" 29 سنة مالك المخزن يقيم بدائرة مركز المنشاه إختل توازنهما وسقطا من أعلى الشدة الخشبيه للسقف، نتج عن ذلك إصابة سالف الذكر الأول باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم والثاني بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

قال المصابين ومالك المخزن "رجب . ر . ع . ح" 55 سنة المقاول يقيم بدائرة مركز المنشاه قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

إصابة نقاش بجروح متهتكه بالقدم اليمنى وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن إثر سقوطه من قطار متحرك

وفي سياق آخر أصيب نقاش يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بجروح متهتكه بالقدم اليمنى وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن إثر سقوطه من قطار متحرك أثناء محاولته النزول على محطة سكة حديد جزيرة شندويل غير مقرر وقوفه بها وجرى نقله لمستشفى خاص لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه "محمود . ع . ع" 43 سنة نقاش ومقيم مركز جزيرة شندويل مما أدي لإصابته " جروح متهتكه بالقدم اليمني وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .