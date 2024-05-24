الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الشرطة الإيطالية تصادر مليون ونصف يورو من شاب مصري بميلانو

مصادرة أموال مصري
مصادرة أموال مصري مسجون في إيطاليا

قامت الشرطة الإيطالية صباح الخميس بإجراء حجز وقائي تمهيدًا لمصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف المليون يورو تخص مواطن مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، وهو مسجون حاليًا في بياتشينسا.

إيطاليا وليبيا توقعان على اتفاقيات في قطاعات الصناعة والمعادن والطاقة.. اليوم

وقد قام رجال قسم مكافحة الجريمة في ميلانو بمراقبة الشاب المصري البالغ من العمر 37 عاما وزوجته البالغة من العمر 35 عاما لتقديمه العديد من طلبات الاستضافة لأشخاص لعمل اوراق تصريح الإقامة".


وأوضحت التحريات أن الشاب متهم بتقديم أوراق ووثائق مزورة للعديد من الأشخاص للحصول على تصريح إقامة مقابل المال.

وقام أيضا بعدة عمليات شراء للعقارات في منطقة بيولتيلو وفي بعض البلديات في مقاطعة سوندريو، مقسمة إلى 15 عقارًا و5 قطع أرض، بما في ذلك "مزرعة عنب" وتم تسجيلهم لزوجته.

كما أوضحت التحقيقات أنه قام  بعدد كبير جداً من الاستضافة  الوهمية لطالبي اللجوء السياسي، من أجل الحصول على تصاريح إقامة.

وأثبتت التحريات أن الشاب وزوجته، في الفترة ما بين 30 يونيو 2020 و8 أغسطس 2023، قد قاموا بطلب 60 تصريح ضيافة و7 تسجيلات إقامة وهمية في بلدية بيولتيلو لعدد كبير من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل مبالغ تتجاوز 100 ألف يورو، وجار التحقيق معهم وتم مصادرة جميع أموالهم.

مواد متعلقة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك بمعرض العمل التطوعي في لاهاي بهولندا

بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس للجالية القبطية فى ايطاليا خلال حضور قداس عيد القيامة

تحركات مكثفة لاتمام اتفاق مصر وإيطاليا بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

المنظمة العربية تشارك في مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”

احتفال الاتحاد العام للمصريين بيسري الكاشف لحصوله على الوسام الملكي بهولندا

قواعد جديدة بشأن الغرامات ورخص القيادة يقرها البرلمان الأوروبي
الجريدة الورقية