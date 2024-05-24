الشرطة الإيطالية تصادر مليون ونصف يورو من شاب مصري بميلانو

قامت الشرطة الإيطالية صباح الخميس بإجراء حجز وقائي تمهيدًا لمصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف المليون يورو تخص مواطن مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، وهو مسجون حاليًا في بياتشينسا.

وقد قام رجال قسم مكافحة الجريمة في ميلانو بمراقبة الشاب المصري البالغ من العمر 37 عاما وزوجته البالغة من العمر 35 عاما لتقديمه العديد من طلبات الاستضافة لأشخاص لعمل اوراق تصريح الإقامة".



وأوضحت التحريات أن الشاب متهم بتقديم أوراق ووثائق مزورة للعديد من الأشخاص للحصول على تصريح إقامة مقابل المال.

وقام أيضا بعدة عمليات شراء للعقارات في منطقة بيولتيلو وفي بعض البلديات في مقاطعة سوندريو، مقسمة إلى 15 عقارًا و5 قطع أرض، بما في ذلك "مزرعة عنب" وتم تسجيلهم لزوجته.

كما أوضحت التحقيقات أنه قام بعدد كبير جداً من الاستضافة الوهمية لطالبي اللجوء السياسي، من أجل الحصول على تصاريح إقامة.

وأثبتت التحريات أن الشاب وزوجته، في الفترة ما بين 30 يونيو 2020 و8 أغسطس 2023، قد قاموا بطلب 60 تصريح ضيافة و7 تسجيلات إقامة وهمية في بلدية بيولتيلو لعدد كبير من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل مبالغ تتجاوز 100 ألف يورو، وجار التحقيق معهم وتم مصادرة جميع أموالهم.