بهجت العبيدي: ثقتنا في جيشنا لا حدود لها

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن ما تقوم به إسرائيل من استفزاز، وما تقدم عليه من تشويه للحقائق لا يمكن أن ينطلي على أحد، فضلا عن أبناء الشعب المصري المدرك للألاعيب الإسرائيلية والمتمرس على مواجهة مثل تلك الألاعيب، والقادر على فرز الغث من السمين، وذلك نتيجة لتلك التجارب التي خاضها عبر تاريخ ممتد مع كل الغزاة المعتدين والذين كانت نهايتهم جميعا على أرض مصر ليصبحوا سمادا عضويا بعدما تتحلل جثثهم فوق أرض مصر مقبرة الغزاة.



وأضاف بهجت العبيدي أن تصريحات السيد فريق أول محمد زكى وزير الدفاع اليوم والتي أكد فيها أن الجيش قادر على مجابهة أي تحديات، وأنه يتم التعامل مع الوضع الحالي بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأن "مصر لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي"، إنما هي رسالة لكل من كان له أذن يسمع بها أو عقل يتدبر ما يلقى عليه.



وأكد العبيدي على أن هذه الرسالة الحاسمة إنما ستصل إلى المقصودين بها بوضوح شديد لتعيدهم إلى جادة الصواب، وتمنعهم من المضي في غيهم، وتوقظهم من الغفلة التي يمكن أن يسببها وهم نشوة نصر مزعوم، فحينما يكون المتحدث هو وزير الدفاع لأقوى جيش في المنطقة فلابد أن يتم الإصغاء لكل حرف يخرج من بين شفتيه ولكل همسة تند عنه، ولابد وأن يُعْمَل لها ألف حساب.



وأعلن مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عن ثقة أبناء مصر جميعا في الخارج والداخل على حد سواء في المؤسسة العسكرية المصرية بكل مكوناتها وجميع المنتسبين إليها من قادة وضباط وصف ضباط وجنود، مؤكدا أن هذه الثقة في جيشنا لا حدود لها، وأن كل أبناء الشعب المصري هم جنود تحت الطلب ينتظرون الإشارة بالأمر لحفر الخنادق وتقدم الصفوف.



وجدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج البيعة للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، معلنا دعم الاتحاد المطلق لكافة الجهود الذي يبذلها السيد الرئيس حفاظا على الأمن القومي المصري وحرصا على القضية الفلسطينية.