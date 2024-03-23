النمسا ترفع درجة التأهب الأمني بسبب المخاطر العالية المستمرة للإرهاب

أعلنت النمسا رفع درجة التأهب الأمني بسبب المخاطر العالية المستمرة للإرهاب، وذلك بالتزامن مع اقتراب احتفالات عيد الفصح الغربي.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريح اليوم السبت - إن الشرطة سوف تراقب بشكل مكثف احتفالات وأسواق عيد الفصح خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن المزيد من الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي وضباط الشرطة بملابس مدنية سيراقبون معارض وأسواق عيد الفصح وستشارك أيضًا القوات الخاصة مثل وحدات الطوارئ والطائرات بدون طيار بالرغم من عدم وجود دليل على وجود تهديد محدد.

ونوه كارنر إلى أن مديرية أمن الدولة والمخابرات تصنف مستوى الخطر فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب على أنه "مرتفع".

وأشار إلى أن احتفالات وأسواق عيد الفصح عادة ما تشهد تجمعات الأشخاص بكثافة في الأماكن العامة ولهذا السبب تقوم مديرية الشرطة الفيدرالية باتخاذ تدابير وقائية استثنائية لتوفير الأمن لكافة المواطنين، كما سوف تطبق هذه الإجراءات مرة أخرى في فترة عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو لـ93 قتيلًا

نقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، أن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو، مساء أمس الجمعة، وصل لـ93 قتيلًا.

كانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددًا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية، وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

التشيك وسنغافورة تعربان عن إدانتهما الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير في موسكو:

أدانت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي ،الذي وقع بمدينة "كراسنوجورسك" الروسية قرب العاصمة موسكو؛ وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" - "أن الهجوم على المدنيين أمر غير مقبول تمامًا".. معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.