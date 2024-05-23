الحكومة تكشف شرط انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو)

أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف تخفيف الأحمال، وسنسعى جاهدين لمعالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أنه بمجرد توفير المزيد من الموارد المالية بالعملة الأجنبية، ستنتهي الأزمة

وفي سياق آخر، قال متحدث الحكومة إن المجلس الخاص بالتعليم، معني بالعملية التعليمية بكل أنواعه ومراحله، متابعا: المجلس سيضع السياسات العامة للدولة في مجال التعليم.



وأوضح متحدث الحكومة أن المجلس يرأسه رئيس الوزراء، وسيضم كافة الجهات المعنية، سواء حكومية أو غير حكومية، متابعا: المجلس سيضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين في سوق التعليم.



وأشار إلى أن بيع قطع أراض بالدولار في 8 مدن لـ 34 جهة أجنبية، يستهدف تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية، متابعا: جزء كبير من تلك الأراضي ستكون لأغراض مختلفة وليست سكنية فقط.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنوية الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، مشددًا على أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة وعملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.