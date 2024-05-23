"الكأس القطرية" تؤكد رحيل أشرف بن شرقي عن صفوف الريان

أعلنت قناة الكأس القطرية رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف نادي الريان القطري، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الكأس القطرية أن بنشرقي لديه عروض من أندية قطرية، وعرض من أحد الأندية السعودية ولكنها لم تكشف عن هويتها.

وارتبط الجناح المغربي بالعودة لصفوف نادي الزمالك المصري، رغم تعرض القلعة البيضاء لعقوبة إيقاف القيد الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وترك أشرف بن شرقي بصمة كبيرة مع نادي الزمالك خلال فترة تواجده مع النادي لمدة 3 سنوات قبل أن يغادر إلى الجزيرة الإمارات في الموسم قبل الماضي.