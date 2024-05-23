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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

فتح باب التقديم لتمويل بحوث العلوم الأساسية بحد أقصى 3 مليون جنيه

تقديم على تمويل البحوث
تقديم على تمويل البحوث

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية. 

هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين"

خطة هيئة تمويل العلوم لدعم المشروعات البحثية خلال الفترة المقبلة

وتهدف هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا إلى تحفيز البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات وسد الفجوة التكنولوجية. 

كما تهدف هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى المساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى البحث العلمي، وأثره في مصر.

شروط تمويل بحوث العلوم الأساسية

وتتمثل الشروط العامة للنداء في تمويل أفضل المُقترحات البحثية بحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه للباحثين المصريين في مجالات العلوم الأساسية: (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا). 

وتبلغ فترة تمويل المقترحات البحثية الفائزة في مجالات العلوم الأساسية مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات الفنية المُقدمة للهيئة سوف يتم تحكيمها على أساس تنافسي من قِبل نخبة من المحكمين المتخصصين في المجال العلمي للمشروعات المُقدمة طبقًا لقواعد الهيئة. 

ونوهت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بأن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في العلوم الأساسية سيكون يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على جميع الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على تمويل مقترحات بحوث العلوم الأساسية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) على الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open


 

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