خطة هيئة تمويل العلوم لدعم المشروعات البحثية خلال الفترة المقبلة

قدم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم، عرضًا تفصيليا عن الخطة التنفيذية للهيئة خلال الفترة المقبلة لدعم المشروعات البحثية على المستوى الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وتناول مجلس هيئة تمويل العلوم برامج التعاون المصري الألماني وما شهده من توجيه تمويل كبير لعدد من المشروعات يتجاوز المليون يورو للمشروع الواحد بشراكات صناعية من الدولتين، في إطار دعم التعاون بين الصناعة والأكاديميا.

مبادرات لدعم العلوم الأساسية

واستعرض مجلس هيئة تمويل العلوم مجالات التعاون العلمي المصري الصيني لدعم مشروعات مع الصناعة بالإضافة إلى تمويل معامل متخصصة بأجهزة وتكنولوجيا متقدمة لدعم الصناعة.

ونوه مجلس هيئة تمويل العلوم بأهمية التعاون المستمر مع قطاع البعثات في الوزارة وما يتم التنسيق فيه من السماح للباحثين المصريين في الخارج في نهاية بعثتهم للتقدم للحصول على تمويل من الهيئة من خلال برامج موجهة لهذا الغرض.

واستعرض مجلس هيئة تمويل العلوم طرح الهيئة قريبًا للعديد من المبادرات لدعم العلوم الأساسية والابتكار في العلوم التطبيقية والصناعة ودعم طلاب الدراسات العليا.

كما استعرض مجلس هيئة تمويل العلوم التعاون الثنائي مع المجلس الثقافي البريطاني وما شهده من تطوير في زيادة التمويل المشترك وعدد المشروعات الممولة في مجالات مثل؛ الكوكب المرن والتكيف مع المستجدات البيئية والطبيعية، والبحث والابتكار من أجل مجتمعات آمنة وصحية، والتعاون المصري الأمريكي في دورته الثالثة والعشرون وما يتم تنفيذه من مبادرات لبناء القدرات كمبادرة ابتكار مصر ودعم المشروعات البحثية المشتركة.