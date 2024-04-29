هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين"

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED).

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) وبتمويل يصل إلى 15 ألف يورو في السنة، لشباب الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

هدف برنامج سفر شباب الباحثين

ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج سفر شباب الباحثين في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين.

وحددت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج سفر شباب الباحثين يوم 30 مايو 2024 في الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على جميع الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

نبذة عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حكومية مصرية تتبع وزارة البحث العلمي أنشئت بموجب القانون رقم 150 لسنة 2019 كبديل لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي تم انشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007.

وتتكفل الهيئة بتمويل البحث العلمي ودعم الباحثين المصريين عن طريق تقديم المنح البحثية للمتميزين منهم. ويختص المجلس بالتخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤى المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا واعتماد معايير الخطة التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الأهداف الوطنية في البحث العلمي.