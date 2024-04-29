الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين"

اجتماع هيئة تمويل
اجتماع هيئة تمويل العلوم

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED). 

خطة هيئة تمويل العلوم لدعم المشروعات البحثية خلال الفترة المقبلة

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) وبتمويل يصل إلى 15 ألف يورو في السنة، لشباب الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

هدف برنامج سفر شباب الباحثين

ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج سفر شباب الباحثين في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين. 

وحددت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج سفر شباب الباحثين يوم 30 مايو 2024 في الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على جميع الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open

نبذة عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حكومية مصرية تتبع وزارة البحث العلمي أنشئت بموجب القانون رقم 150 لسنة 2019 كبديل لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي تم انشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007.

وتتكفل الهيئة بتمويل البحث العلمي ودعم الباحثين المصريين عن طريق تقديم المنح البحثية للمتميزين منهم. ويختص المجلس بالتخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤى المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا واعتماد معايير الخطة التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الأهداف الوطنية في البحث العلمي.

مواد متعلقة

"صحتك تهمنا" حملة توعية في جامعة عين شمس

افتتاح معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة

موعد فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم 2024

هيئة تعليم الكبار تبحث آليات توفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم يشهد افتتاح أكاديمية السويدي بمدينة السادات

جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية

فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية

الجريدة الورقية