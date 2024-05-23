الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

‫ الموارد الزراعية مفتاح التنمية الاقتصادية.. دورة تدريبية ببحوث الاقتصاد الزراعي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بإشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبوطالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي،نظّم المعهد دورة تدريبية بعنوان "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية".

الموارد الزراعية

تأتي هذه الدورة في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الزراعية وتنميتها بشكل مستدام.

وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الزراعي بصفة عامة، وتقليل الفجوة الغذائية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بصفة خاصة.

حظيت الدورة برعاية الاستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،واستهدفت التعريف بالموارد الزراعية ودورها في تنمية القطاع الزراعي.

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وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي العربي

تناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة، شملت:

  • الأمن الغذائي ودوره في تقليل الفجوة الغذائية لبعض السلع.
  • الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وعلاقتها بالسلوك الأمثل للإنتاج الزراعي.
  • أساليب تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية.
  • الموارد المائية وممكنات تنميتها.
  • اقتصاديات الموارد الأرضية والتنمية المستدامة.
  • دور رأس المال والمعاملات الفنية في زيادة الإنتاج الزراعي.
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وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي العربي

أثمرت الدورة عن تفاعل كبير من قبل المشاركين،الذين أثنوا على محتوى الدورة وفائدتها في تعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجال إدارة الموارد الزراعية.

وتُعد هذه الدورة خطوة هامة في إطار جهود معهد بحوث الاقتصاد الزراعيلدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وذلك من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة،وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.

 

 

 

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