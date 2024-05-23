محافظ شمال سيناء يشهد ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الخميس ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع.



وأكد المحافظ علي أن مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.



أضاف المحافظ إلي أن المشروع يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف حماية السواحل ودلتا النيل من أثار التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع مستوي سطح البحر والظواهر الجوية وعمليات النحر، مشيرًا إلي أن محافظة شمال سيناء تمتلك سواحل ممتدة من رفح شرقًا وحتي بالوظة ورمانة غربًا بطول 200 كيلومترًا.



أشار المحافظ، إلى أن محافظة شمال سيناء من أولي المحافظات التي أعطت ملف التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا، موجهًا بتوحيد الجهود من أجل ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.



بدوره قال الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع، أن قيمة المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، تقدر بحوالي 34 مليون دولار.



وأضاف الكومي، أن المشروع يشمل مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بجانب توفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.