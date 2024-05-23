معاشات يونيو 2024.. موعد الصرف وأماكن الاستلام

ينتظر أكثر من 11 مليون مستحق موعد صرف معاشات يونيو 2024، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات بدءًا من أول الشهر.

فيما يلي تفاصيل الصرف:

موعد الصرف:

يبدأ صرف معاشات يونيو 2024 في أول الشهر.

أماكن الصرف:

يمكن صرف المعاشات من خلال: ماكينات الصرف الآلي (ATM) في جميع أنحاء مصر. فروع بنك ناصر الاجتماعي. مكاتب البريد المصري. المحافظ الإلكترونية. نقاط شركة فوري.



صرف معاشات مايو 2024:

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو 2024 في فروع بنك ناصر الاجتماعي للمستحقين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية.

الاستعلام عن موعد صرف المعاش:

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن موعد صرف معاشاتهم من خلال: الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية: https://nosi.gov.eg/ خدمة الاستعلام عن "صرف معاشات شهر مايو 2024". إدخال الرقم القومي. اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.



الاستعدادات لصرف معاشات يونيو 2024:

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمةلتسهيل عملية صرف معاشات يونيو 2024.

تم توفير أعداد كافية من الموظفين في جميع منافذ الصرف.

تم التأكد من توفر السيولة النقدية الكافية.

الزيادة الجديدة في المعاشات:

تم صرف معاشات الشهر الماضي متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.

يستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.



تطوير الخدمات الإلكترونية:

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها الإلكترونيةلتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات.

تهدف الهيئة إلى توفير كافة التسهيلات لأصحاب المعاشاتوتقديم الخدمات لهم بأفضل جودة