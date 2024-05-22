موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

موعد صرف معاشات يونيو 2024 .. يبحث أصحاب المعاشات، البالغ عددهم نحو 13 مليون مواطن مصري، عن موعد صرف معاشات يونيو 2024، بالزيادة الجديدة، حيث يتم صرف معاشات شهر يونيو 2024 من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويستمر صرف معاشات شهر يونيو 2024، لمدة 6 أيام لينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، عبر منافذ شركة فوري، فروع بنوك والبنوك التجارية، وماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

جدول صرف معاشات يونيو 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 يونيو لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و4 يونيو لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و6 من يونيو لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات2024

من يحصل على معاش 1300، بعد الزيادة يتقاضى على 1495 جنيهًا.

من يحصل على معاش 1500، بعد الزيادة يتقاضى على 1725 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 1600، بعد الزيادة يحصل على 1840 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2000 ، يحصل بعد الزيادة على 2300 جنيه.

من يحصل على معاش 2300 جنيه، سيصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2600، يحصل بعد الزيادة على 2990 جنيهًا.

من يحصل على معاش 2900 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 3335 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3200 جنيه، يحصل بعد الزيادة على 3680 جنيهًا.

من يحصل على معاش 3500 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 4025 جنيهًا.

من يحصل على معاش 3800 جنيه، بعد الزيادة يتقاضى 3470 جنيهًا.

من يحصل على 4100 جنيه، يحصل على معاش 4715 جنيهًا.

من يتقاضى 4400 جنيه، يحصل على المعاش 5060 جنيهًا.

من يتقاضى 4700 جنيه، يحصل على معاش 5405 جنيهات.

من يتقاضى 10080 جنيهًا، يحصل على معاش 11592 جنيهًا.