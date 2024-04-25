موعد صرف معاشات مايو 2024.. تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر أبريل الجاري يكثف أصحاب المعاشات البحث عن موعد صرف معاشاتهم، حيث يبدأ صرف المعاشات اعتبارا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024، لمدة 6 أيام.

صرف معاش شهر مايو 2024

ويمكن صرف معاش شهر مايو 2024، بالزيادة الجديدة التي بلغت 15% كحد أقصى، عبر المحافظ الإلكترونية، ماكينات الـATM المنتشرة بجميع المحافظات، جميع منافذ فوري، ومكاتب البريد المصري.

جدول صرف معاشات شهر مايو

ويتم صرف معاشات شهر مايو لمدة 6 أيام وتشمل التالي:

الشريحة الأولى يومي 1 و2 مايو لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و4 أمايو لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و6 من مايو لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2024

في البداية الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية

النقر على أيقونة صاحب معاش

الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية للمعاش.

يجب إدخال الرقم القومي، والنقر على "استعلام"

يظهر أمامك البيانات الأساسية لملف المعاش.

زيادة في المعاشات

جدير بالذكر وجه الرئيس السيسي خلال مارس الماضي 2024، بصرف 15% زيادة في المعاشات بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، إلى جانب 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.