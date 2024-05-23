وزير الرياضة يشهد اجتماعا تنسيقيا مع الاتحاد الإفريقي ضمن استعدادات نهائي إفريقيا بين الأهلى والترجي

الدكتور أشرف صبحي:-

التنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنظيم المباراة للخروج بأفضل شكل لها ويليق بصورة الدولة المصرية



نتمني التوفيق لبطل مصر والسوبر الافريقي بين قطبي الكرة المصرية



شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا تنسيقيًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحضور كريستيان إيميروا، رئيس اللجنة الأمنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجميع الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بين النادي الأهلي والترجي التونسي بعد غدًا السبت.



شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية التنسيق مع اللجنة الأمنية بالاتحاد الافريقي وجميع الجهات المعنية من أجل تنظيم إقامة المباراة، مع مسؤولية الإتحاد الافريقي في تنظيم المباراة، بما يعكس صورة الدولة المصرية نحو جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

وقال صبحي: "الحضور الجماهيري في نهائي الكونفدرالية والمتوقع في دوري الأبطال يعكس رؤية الدولة المصرية نحو إعادة الجماهير للمدرجات قبيل هذه المباريات الأفريقية، الهامة سواء الأندية أو المهمة الوطنية لمنتخبنا في تصفيات كأس العالم، ونطالب الجماهير بالحفاظ علي هذه المكتسبات من تواجدهم المدرجات وتكون انطلاقة ذات استمرارية".

وأهاب وزير الشباب والرياضة بكافة الجهات المعنية لتذليل جميع العقبات، وكذلك مسؤولية الاتحاد الافريقي في شكل التنظيم ومراسم تسليم الميداليات وبروتوكولات دخول الملعب حفظا للنظام.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة حرص مساء أمس على القيام بجولة تفقدية باستاد القاهرة الدولي، بحضور المدير التنفيذي لإستاد القاهرة الدولي واعضاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وذلك للإطمئنان علي جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة، والتعديلات الانشائية بمدخل ملعب المباراة، وتجهيزه على الشكل الانسب ليلاقي انسيابية في الدخول والخروج، وكذلك الاستعداد التام لاستقبال الجماهير.







