الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء تأديته عمله.

غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن: "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".

وأشار البيان إلى: "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.

كما قضت إسرائيل أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.

وأكدت "حماس"، في وقت سابق، أن: "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".

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