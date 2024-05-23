صحة غزة: مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد 4 ساعات بسبب نفاد الوقود

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، أن الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت في قطاع غزة، لافتة إلى أن مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد أربع ساعات من الآن بسبب نفاذ كميات الوقود وعدم إدخالها"، مشيرة إلى أنها أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات لكن دون جدوى.

وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.