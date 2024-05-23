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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إعلان نتيجة مسابقة الطالب المثالي في جامعة الدلتا التكنولوجية

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يستقبل الطالب المثالي

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك نتيجة مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة. 

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ونظمت المسابقة الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت اشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس جامعة عين شمس والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور احمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد المراكبى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد كرم محمد البش المقيد بالفرقة الثالثة ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، والطالبة شيماء طلعت العقيلى بالفرقة الثالثة ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس والتى اجريت على ثلاثة مراحل بين ٢٦ طالب وطالبة. 

وتضمنت مسابقة الطالب المثالي اختبارين تحريرى وشفوى، بالإضافة الى مقابلة شخصية توضح مهارات الطلاب فى التواصل والعرض ومدى إلمامه بالقضايا المختلفة.

تفعيل الأنشطة الطلابية في جامعة الدلتا التكنولوجية 

وهنأ الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الطلاب الفائزين، مؤكدًا ايمانه بقدرتهم على تمثيل الجامعة بشكل مشرف ومميز فى الفعاليات المختلفة. 

ولفت رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أهمية مسابقة الطالب المثالي، التي تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتبرز أهمية تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة.

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية وزيادة مشاركة الطلاب بها؛ لأهميتها في بناء وعي الطلاب واكسابهم خبرات حياتية متنوعة، وتعليمهم صفات القيادة، وتعزيز ثقافة التواصل والتعاون والعمل الجماعى، وبناء الشخصية المتوازنة للطلاب؛ لبناء جيل قوى قادر على المشاركة فى تحقيق خطط التنمية المستدامة.

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