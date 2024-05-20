إطلاق مبادرة إنشاء "المراكز الجامعية الاقليمية بإقليم الدلتا من جامعة طنطا"

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إطلاق مبادرة إنشاء "المراكز الاقليمية لخدمات الاستثمار المعرفي والتطوير الوظيفي" من جامعة طنطا لتحقيق الشراكة الفعالة بين الجامعات والقطاعات الصناعية والحكومية وذلك خلال اجتماع تحالف جامعات إقليم الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اشرف السيسي نائب رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمر الكيلاني وكيل كلية الهندسة جامعة حورس، والدكتور احمد ابراهيم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة السلام ، والدكتور محمد رمضان درويش وكيل كلية تكنولوجيا الطاقة جامعة سمنود.

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن الشراكات الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الصناعية والحكومية تعد مفتاحا رئيسيا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدا بالتجاوب الكبير من شركاء التنمية بإقليم الدلتا.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في تطوير التعليم العالي وقدرات الخريجين من خلال سياسات وآليات واستراتيجيات واضحة تتكامل فيها المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأكد الدكتور محمود سليم أن الاجتماع يأتي تفعيلا للخطط التنفيذية بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي ترتكز على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتتبنى فكر تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

استعرض الدكتور محمود سليم المبادرة موضحا أنها تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وتعزيز القدرات الابتكارية للطلاب والخريجين مع تحقيق مشاركة فعالة مع القطاعات الصناعية والحكومية ومن منظور اقليمي تكاملي لتقديم خدمات التطوير المهني والاستثمار المعرفي من خلال استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وقواعد البيانات الاساسية على مستوى اقليم الدلتا.

ومن جانبهم تناول الحضور كيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الجامعات بإقليم الدلتا وقدمت جامعات المنوفية وكفر الشيخ وسمنود التكنولوجية عروضا تقديمية لأبرز الانجازات في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي نهاية الجلسة تم إعلان التوصيات الرئيسية وشملت وضع خطة تنفيذية لتحقيق التكامل الاقتصادي الاجتماعي البيئي باستخدام قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية على مستوى اقليم الدلتا، والموافقة على انشاء المركز الجامعي الاقليمي لتوطين الصناعات المحلية والتطوير الوظيفي، ووضع خطة تنفيذية لإطلاق قوافل تنموية شاملة بالتعاون بين شركاء التحالف لدعم المناطق الأكثر احتياجا داخل وخارج اقليم الدلتا، وإطلاق مبادرة الجامعات الخضراء لتحالف جامعات اقليم الدلتا.