انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية

ترأس الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مجلس الجامعة فى جلسته الخامسة.

وحضر أعضاء المجلس عبد الرحمن عفيفى أستاذ متفرغ جراحة عظام ورئيس مجلس إدارة شركة إيجى فكس ميديكال، وعلاء عاصم ابو فريخة رئيس القطاع الصناعى وعضو منتدب بشركة طنطا موتورز ، وسالم السيد عضو اللجنة الإستشارية العليا لمجلس ادارة مجموعة العربى، ونائب رئيس مجلس ادارة مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والمشرف على المدرسة نيابة عن المهندس ابراهيم العربي، وعبد الله الشيخ مساعد المدير العام بخدمة المجتمع بمجموعة بيل كيلر لدباغة الجلود، والدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، المستشار محمد صلاح فرجانى المستشار القانونى بالجامعة، ومصطفى عادل قائم بعمل امين عام الجامعة.

وقدم مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية خالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور هشام عرفات عضو المجلس، الذى وافته المنية الأسبوع الماضي، داعين الله عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

ولفت رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى تطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة تساهم فى اطلاق طاقات الإبداع والإبتكار لتحقيق التميز وإثراء العملية التعليمية،ثم بدأ المجلس بمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، فى إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية

وناقش مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية اعتماد الخطة الإستراتيجية للكلية، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية في مجال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتضمينها بالخطة المستقبلية للجامعة، والإهتمام بتنمية روح الإبتكار واقتصاد المعرفة والتحول الرقمى بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما ناقش مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية افتتاح برنامج تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب بالمنوفية، فضلًا عن الإطلاع علي الزيارات التي قامت بها الجامعة واستقبال وفود داخل الحرم الجامعى؛لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.



خلال الجلسة تم مناقشة بحث أواصر التعاون الدولى ومشاركة عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى فعاليات بدولتى الصين وتشاد؛لتعزيز الجامعة لدورها المحلى والدولى فى مجال التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

استعرض مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية خطة التدريب الصيفى لطلاب الجامعة بالهيئات والكيانات المختلفة واهتمام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى؛لتأهيل الطلاب لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

بالإضافة الى الاطلاع على مشاركة عدد من طلاب الجامعة فى الفعاليات المختلفة وفوزهم بمراكز متقدمة بما يؤكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع طلابها وخلق بيئة محفزة لدعم الإبتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال والمساهمة فى التنمية المجتمعية وتوطين الاقتصاد المصرى، بالإضافة الى المشاركة فى العديد من الفعاليات التى من شأنها التعريف بأهمية الجامعات التكنولوجية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة.

استعرض مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع الكيانات والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والبحثية والتى تساهم فى توفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلابها وخريجيها، لإعداد كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل ومتطلبات العصر وربط مخرجات التعليم الجامعى بإحتياجات المجتمع.

وفى ختام الجلسة، أكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية استعداد الجامعة لإنطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني، موجهًا بمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتلافي اي مشكلات تطرأ أمامهم.