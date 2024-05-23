داعية يحث على الإكثار من الصلاة النارية: تزيد البركة والرزق (فيديو)

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك صيغة للصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تزيد البركة اليوم والحياة والمال وكل النعم التى أنعم الله بها على العبد، لافتا إلى أن الالتزام بالصلاة على النبي يفتح كل الأبواب المغلقة وتجعل للعبد القبول.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: " اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله".

وتابع: " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

والصلاة النارية هي صيغة من صيغ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسماها البعض بهذا الاسم اعتقادًا منهم إنها إذا قرأت بنية تحصيل أمر من الأمور فتحققه سريعاً كالنار في الهشيم، أو لأنها تُطفئ نار الفتنة.

وتُعرف أيضاً بعدّة أسماء أخرى، مثل: الصلاة التازية نسبة إلى العالم الصوفي إبراهيم التازي (ت 866 هـ)، وقيل أنها للإمام أحمد الرفاعي (ت 578 هـ) مؤسس الطريقة الرفاعية وتًسمى بالصلاة الكاملة لابتدائها بعبارة: «اللهم صلِّ صلاةً كاملة»، ونسبها البعض إلى محيي الدين بن عربي (ت 628 هـ)، حيث يقول عاصم إبراهيم الكيالي في كتاب (تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية): «وهي لمولانا الإمام الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس سره، كما أفاده أستاذنا وشيخنا السيد محمد عبد الوهاب المحامي، تغمده الله برحمته. حيث قال: إن من الخطأ نسبتها لغيره». ويُطلق عليها البعض اسم بالصلاة التفريجية أو صلاة الفرج لاعتقادهم بقدرتها على تفريج الهموم والكروب، ويسميها بعض الصوفية مفتاح الكنز المحيط.

زيادة البركة

ولفت إلى أن هناك أمور تزيد البركة فى البيت، منها النية للخير والسلام النفسي، وهذا ما علمه لنا القرآن فى قوله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون)، لافتا إلى أن أهم أمر لزيادة البركة هو استئذان الزوج من زوجته قبل دخول البيت، وهذا من السنة، ولتكون مهيأة له.

وأوضح: "أنت ناوى تدخل بيت بسلام على زوجتك وأولادك، اللى بيروح البيت يلاقى الدنيا ملغبطة والعيال عمالين يلعبوا، قبل ما يطلع يتصل ويهدى الدنيا، فهذا أو شيئ اجتماعى يجعل الأمور كلها سلام، فلما تدخل البيت سلم لو مفيش حد فى البيت، فهي عبادة مهجورة".

وتابع: "لو عاوز البيوت ترجع لها البركة لازم قول الحمد لله، سخط القلوب ضيغ البركة من البيوت، وسيدنا النبي عندما وجد كسرة خبز على الأرض، فنظر للسيدة عائشة وكان لا يغضب لنفسه لكن يغضب اذا انهكت حرامات الله، فقال لها حسنى جوار نعم الله عليكى، فإذا كانت النعمة عند قوم ولم يصونوها نفرت منهم".