الخميس 23/مايو/2024 - 07:15 م 5/23/2024 7:15:07 PM

نجحت الدولة المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية فى تعمير صحراء مصر بعد أن ظلت لعقود طويلة صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء، أصبحت اليوم تدب فيها الحياة من كل جانب، وذلك بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذى يبدأ من الضبعة شمال البلاد امتدادًا لحدود ليبيا.

يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية وتدعمها باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء المصريين والعالم فى المستقبل القريب، خاصة مع ما يشهده العالم حاليًا من أزمات كبيرة فى أسعار الغذاء العالمية ونقص كبير فى احتياجاتهم من بعض الأصناف الزراعية.

ويعد أيضا هذا المشروع قاطرة البلاد الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، إذ إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى 202 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ومشروع «مستقبل مصر 2» إنجاز كبير لتعزيز البنية التحتية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد، من خلال تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، ويهدف المشروعان إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المصرى، ومن المتوقع أن يساهما فى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين توزيع الموارد المائية، ما يعزز استدامة الزراعة ويدعم تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، باستثمارات ضخمة وجهود مستمرة.

يعكس مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» رؤية الحكومة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى البلاد، بما يتمتع به من بنية تحتية قوية وتكنولوجيا متطورة، ويعتبر هذا المشروع إحدى الخطوات الهامة نحو تحقيق التقدم والاستقرار فى مصر.

