نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الامتحانات (صور)

تفقّد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، كلية الدراسات العليا للتربية؛ لمتابعة سير الامتحانات بالكلية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقام نائب رئيس جامعة القاهرة بلقاء الطلاب داخل لجان الامتحانات، بصُحبة الدكتورة إيمان هريدي عميد الكلية، والدكتور أشرف بهجت وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأشاد نائب رئيس جامعة القاهرة بجودة إدارة أعمال الامتحانات والكنترولات بالكلية، ودقة الإجراءات المتّبعة لضمان نجاح عملية الاختبارات.

تعليمات امتحانات جامعة القاهرة

وبدأت كليات جامعة القاهرة ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، والتي يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.